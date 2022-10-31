Москва, 31 октября 2022, 16:36 — REGNUM Волонтеры гуманитарной миссии «Единой России» и президентского молодежного движения «Молодёжки ОНФ» организовали «поездку мечты» для четырех подростков Херсонской области. Дети посетят Москву, Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону. В плане — посещение факультета режиссуры, крупного медицинского центра, музеев и концерна «Мосфильм».
Юлия Грабко рассказала, что мечтает стать режиссером. У нее есть небольшой опыт работы с видеоконтентом и монтажом. Поэтому для нее организовали поездку в Москву в сопровождении мамы. Волонтеры гуманитарной миссии «Единой России» помогли Юлии с мамой добраться до Джанкоя, а оттуда на поезде они направились в Москву. Юля раньше никогда не была в столице России, не ездила на метро. Для девушки участники команды «Молодёжки ОНФ» провели кинопрогулку и экскурсию на концерн «Мосфильм», а также организовали поездку в государственный музей им. Пушкина.
Помимо посещения достопримечательностей столицы и концерна «Мосфильм», Юлия побывает в институте им. Кобзона, где посетит факультет режиссуры.
Еще один херсонец, Александр Рау, отправился в Москву для участия в проекте «Дети — Герои». Он помог спасти одиннадцатилетнего подростка, которого на стихийном карьере засыпало песком. Как только произошло ЧС, Александр выбежал на просёлочную дорогу, по которой ехал трактор и попросил помощи у тракториста. Удалось оперативно откопать ребёнка из-под песка и доставить в районную больницу. Благодаря чему мальчик остался жив.
За проявленное мужество и спасение друга Александра наградят в Москве. Как признался мальчик, он с детства мечтает пойти в армию и служить в спецподразделениях.
Спасать людей мечтает еще один подросток из Херсонской области — Роман Бойчук. Именно поэтому парень выбрал для себя в будущем профессию врача. Итогом общения с руководителем гуманитарной миссии партии «Единая Россия» в Херсонской области Игорем Кастюкевичем стала поездка школьника в Ростов-на-Дону и посещение одного из лучших медицинских вузов страны. Кроме того, школьник побывает в историческом парке «Россия — моя история», Атаманском подворье и доме Кондратия Булавина.
Эдуард Умеров рассказал, что увлекается искусством. Для него волонтеры «Молодёжки ОНФ» организуют посещение Санкт-Петербурга. Школьник побывает в Русском музее, Эрмитаже, музее современного искусства Эрарта, а также побывает в Петергофе.