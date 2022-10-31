Москва, 31 октября, 2022, 16:36 — ИА Регнум. Волонтеры гуманитарной миссии «Единой России» и президентского молодежного движения «Молодёжки ОНФ» организовали «поездку мечты» для четырех подростков Херсонской области. Дети посетят Москву, Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону. В плане — посещение факультета режиссуры, крупного медицинского центра, музеев и концерна «Мосфильм».

Наталья Стрельцова, ИА REGNUM Мечты

«Мы выполнили обещание, данное учащимся Херсонской области в День знаний. Во время классного часа я спросил у кого из ребят есть мечта? У большинства ее не оказалось. И все же нашлись те, кто озвучил свои мечты и четко сформулировал планы. Этим детям мы решили дать возможность стать ближе к мечте. Побывать в крупных столичных вузах, пообщаться с преподавателями, послушать лекции, увидеть достопримечательности. Учитывая их предпочтения, таланты и способности, для каждого была сформирована индивидуальная экскурсионная программа, — сказал депутат Госдумы, руководитель Херсонского регионального отделения партии «Единая Россия», руководителя «Молодёжки ОНФ» Игоря Кастюкевича .

Юлия Грабко рассказала, что мечтает стать режиссером. У нее есть небольшой опыт работы с видеоконтентом и монтажом. Поэтому для нее организовали поездку в Москву в сопровождении мамы. Волонтеры гуманитарной миссии «Единой России» помогли Юлии с мамой добраться до Джанкоя, а оттуда на поезде они направились в Москву. Юля раньше никогда не была в столице России, не ездила на метро. Для девушки участники команды «Молодёжки ОНФ» провели кинопрогулку и экскурсию на концерн «Мосфильм», а также организовали поездку в государственный музей им. Пушкина.

«В метро красиво и креативный дизайн. А еще понравилось, что в Москве очень чисто. В музеях увидела много необычного, декорации Москвы и Санкт-Петербурга в музее Мосфильма особенно впечатлили», — поделилась впечатлениями Юлия Грабко.

Помимо посещения достопримечательностей столицы и концерна «Мосфильм», Юлия побывает в институте им. Кобзона, где посетит факультет режиссуры.

Еще один херсонец, Александр Рау, отправился в Москву для участия в проекте «Дети — Герои». Он помог спасти одиннадцатилетнего подростка, которого на стихийном карьере засыпало песком. Как только произошло ЧС, Александр выбежал на просёлочную дорогу, по которой ехал трактор и попросил помощи у тракториста. Удалось оперативно откопать ребёнка из-под песка и доставить в районную больницу. Благодаря чему мальчик остался жив.

«Мы с друзьями играли на карьере, и в один момент песок обвалился. Я стоял сбоку, поэтому меня не задело. Юру засыпало по пояс, а Толю — с головой. Сначала мы попытались сами достать, но потом я увидел, что по дороге едет трактор и побежал за помощью. Вместе с мужиками мы стали откапывать, а после меня отправили в село за подмогой. Когда вернулся, Толю уже увезли на «скорой», — вспоминает Саша .

За проявленное мужество и спасение друга Александра наградят в Москве. Как признался мальчик, он с детства мечтает пойти в армию и служить в спецподразделениях.

Спасать людей мечтает еще один подросток из Херсонской области — Роман Бойчук. Именно поэтому парень выбрал для себя в будущем профессию врача. Итогом общения с руководителем гуманитарной миссии партии «Единая Россия» в Херсонской области Игорем Кастюкевичем стала поездка школьника в Ростов-на-Дону и посещение одного из лучших медицинских вузов страны. Кроме того, школьник побывает в историческом парке «Россия — моя история», Атаманском подворье и доме Кондратия Булавина.

Эдуард Умеров рассказал, что увлекается искусством. Для него волонтеры «Молодёжки ОНФ» организуют посещение Санкт-Петербурга. Школьник побывает в Русском музее, Эрмитаже, музее современного искусства Эрарта, а также побывает в Петергофе.