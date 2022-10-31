Москва, 31 октября, 2022, 16:33 — ИА Регнум. Добыча нефти и конденсата в России к 2027 году снизится до 10,1 млн баррелей в сутки с 10,8 млн баррелей в 2021 году. Такое прогноз приводится в опубликованном 31 октября ежегодном докладе Организации стран — экспортёров нефти (ОПЕК) World Oil Outlook.

Udn.com ОПЕК

По мнению экспертов организации, предложение российских нефти и конденсата будет снижаться в краткосрочной и среднесрочной перспективе в результате как ослабления внутреннего спроса, так и санкций со стороны покупателей, в том числе в странах Европы.

Вместе с тем в ОПЕК считают, что к началу 2030-х годов следует ожидать постепенного восстановления добычи в России, в частности, за счёт развития проекта «Восток Ойл» в Восточной Сибири, который объединит действующие и некоторые будущие месторождения в один мегакомплекс.

Согласно прогнозу организации, к началу следующего десятилетия уровень добычи нефти и конденсата в России вырастет приблизительно до 10,5 млн баррелей в сутки.