Ханты-Мансийск, , 16:32 — REGNUM В Сургуте местный житель приговорён к лишению свободы за применение насилия в отношении сотрудников полиции. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Полицейский Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Установлено, что в январе 2022 года ранее судимый 31-летний сургутянин, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в служебном помещении Сургутского линейного отдела МВД России на транспорте умышленно избил двух сотрудников полиции.

Суд признал его виновным по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей»). Гражданину назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года в колонии строгого режима.

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