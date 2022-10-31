Ирафский район, Северная Осетия, , 16:31 — REGNUM В Северной Осетии обнаружены схроны с боеприпасами в двух частных домах. У владельцев схронов изъяты более 700 патронов различного калибра и ручная осколочная граната, сообщили в пресс-службе МВД по региону.

Патроны Elitefon.ru

«Установлено, что жители села Новый Урух и села Вакац в возрасте 39-и и 68-и лет прятали в своих домах и хозяйственных постройках в общей сложности более 700 патронов различного калибра и ручную осколочную гранату», — говорится в сообщении полиции.

Как уточнили в МВД, один из подозреваемых закидал мусором боеприпасы, хранившиеся в сарае в различных пластиковых емкостях и ведрах, а гранату замаскировал, спрятав в спортивный носок. Второй мужчина хранил патроны прямо в собственной спальне, в сейфе. Все изъятые боеприпасы пригодны для стрельбы, сообщили после экспертизы. По данному факту возбуждены три уголовных дела. Его фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее в этом же районе, по данным полиции, было изъято огнестрельное оружие и более 200 патронов ещё у одного местного жителя.