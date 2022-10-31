Красноярск, 31 октября, 2022, 16:40 — ИА Регнум. В Красноярском парке флоры и фауны «Роев ручей» построен уникальный вольерный комплекс для белых медведей общей площадью 2 тыс. квадратных метров. Проект реализован в рамках совместной программы «Роснефти» и «Общества дикой природы» по опеке белых медведей в зоопарках России. Об этом сегодня, 31 октября, сообщает пресс-служба компании «Роснефть».

Putin.kremlin.ru Белые медведи

В «Роевом ручье» открылись два вольера, ещё в одном заканчиваются отделочные работы. Новоселье уже отметила молодая медведица Марфа.

«Новые вольеры стилизованы под арктический ландшафт. Треть площадей занимают бассейны с подводным обзорным остеклением, общий объём воды составляет порядка 2 тыс. м3, а глубина достигает 4,5 м. Вокруг вольеров расположена смотровая площадка, откуда с пятиметровой высоты можно наблюдать за хищниками. Вольеры оснащены специальными игрушками для повышения физической активности животных», — указано в сообщении.

Кроме того, в вольерах предусмотрены закрытые кормовые помещения, родильные берлоги с терморегуляторами и видеокамерами для наблюдения и создания оптимальных условий. Также в комплексе оборудовано учебное помещение, где зоологи, занимающиеся уходом и тренингом животных, могут проводить образовательные мероприятия для школьников. При оформлении вольеров использована географическая и историческая символика, что позволяет проводить различные экскурсии и просветительские мероприятия.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что зоологи Московского зоопарка запустили белого медведя Диксона в специально подготовленный для него вольер с бассейном, который сооружён с учётом ограниченных физических возможностей хищника.

Читайте также: Для раненого белого медведя Диксона возвели вольер с бассейном