Ярославль, 31 октября, 2022, 16:30 — ИА Регнум. В Ярославле скончалась актриса Волковского театра Светлана Спиридонова. Об этом рассказали её коллеги в официальной группе театра ВКонтакте.

Волковский театр Актриса Светлана Спиридонова

Актрисы не стало в воскресенье, 30 октября. Сообщается, что причиной смерти Светланы Спиридоновой стала продолжительная болезнь. Ей было 62 года. В театре артистка работала более 30 лет.

«За годы службы в Волковском театре Светлана Спиридонова создала на его сцене целую галерею женских образов. Её героини были открыты и беззащитны, наивны и простодушны. Они с готовностью прощали обиды и беззаветно дарили любовь своим избранникам», — говорится в сообщении.

Отметим, в 2009–2012 годах, когда главным режиссёром Волковского театра был Сергей Пускепалис, Спиридонова сыграла во всех его спектаклях: «С любимыми не расставайтесь» А. Володина, «Снежная кутерьма» О. Никифоровой, «Три сестры» А. П. Чехова и «Бедный миллионер» А. Слаповского. Из последних работ Светланы Владимировны на Волковской сцене выделяются роль Полины Андреевны Шамраевой в спектакле «Чайка. Эскиз» А. П. Чехова (режиссёр Евгений Марчелли) и мать Любы Байкаловой — «Калина красная» В. Шукшина в постановке Владимира Даная.

О месте и времени прощания с актрисой будет объявлено дополнительно.