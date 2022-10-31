Ярославль, 31 октября, 2022, 16:28 — ИА Регнум. В Ярославле власти включат в план приватизации дом на улице Трефолева, 12 — самый проблемный объект культурного наследия зоны ЮНЕСКО. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на проект решения «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества города Ярославля на 2023–2025 годы».

Работы по установке каркаса на «Доме Трефолева»

Дом известен как объект культурного наследия регионального значения «Дом, где в редакции издания «Вестник Ярославского земства» работал Л. Н. Трефолев (дом доходный Кожиных-Волковых-Ильина-Власьевых).

На продажу будут выставлены помещения площадью 1316,3 квадратных метра. Дом находится на углу улиц Трефолева и Советской, недалеко от главной площади города. Фасад исторического здания рушится, недавно его закрыли баннером. На состояние дома не раз обращали внимание градозащитники.

После включения в план приватизации памятник ждёт оценка, затем его выставят на торги. Продать его планируется в 2023 году.