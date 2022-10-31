Сочи, Краснодарский край, , 16:26 — REGNUM Первый заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко выступил на Всероссийской научно-просветительской конференции по проблемам мировоззрения и общественных наук «ДНК России», которая проходила в Сочи с 26 по 30 октября. В конференции участвовали представители высших учебных заведений, обсуждали принципы формирования современного понятийного пространства общественных наук и новые подходы к их преподаванию. В завершающий день эксперты представили доклады о результатах пятидневной работы, а Сергей Кириенко подчеркнул, что темы, которые обсуждались, чрезвычайно важны — это разговор о будущем нашей страны.

Лекиция Общества Знание ИА REGNUM

«Сегодня эта работа важна как никогда, потому что мир меняется на наших глазах. Он уже изменился, эти изменения необратимы. Еще важно, что, несмотря на масштабность изменений, иногда тектоническую, они не закончились. Мы только вступили в период масштабных изменений, которые затрагивают практически все сферы человеческой жизни, такие как климат, технологии, системы политического устройства и баланса в мире, а также многое другое. Так, как было, уже точно не будет», — подчеркнул Сергей Кириенко.

По его словам, против России ведется война очень широким фронтом, а противостояние в зоне специальной военной операции — лишь часть этой войны. К примеру, такого количества санкций, как против России, не было в отношении ни одной страны мира. Кроме того, с Россией ведется борьба информационная, психологическая, война с культурой. «Цель — попробовать лишить нас права на будущее. Это война за образ будущего», — отметил он и добавил, что прежде всего идет борьба за молодое поколение, поэтому Россия должна защитить свою молодежь.

«Это очевидная задача, которая поставлена в борьбе образов будущего и конкуренции за будущее. То, что эта работа должна быть интегрирована с системой образования, просвещения, воспитания в нашей стране, не вызывает сомнений. Это наша особая ответственность», — сказал Сергей Кириенко.

Первый заместитель Руководителя Администрации Президента также обратил внимание на то, что вызов, перед которым стоит российское общество, открывает уникальные возможности для консолидации граждан.

«Любой кризис — это всегда время возможностей. Да, это сложно, да, это тяжело. Но это время возможностей. Это вопрос того, на что будут направлены наши силы. Надо использовать энергию перемен, чтобы идти вперед и развиваться, — подчеркнул Сергей Кириенко, — Если мы добьемся того, чтобы каждый человек на своем месте относился к этому времени именно так, то это уже само по себе меняет реальность и будущее, к которому мы идем. И этот вызов, который мы сможем преодолеть, опираясь на исторические, культурные корни и принцип соборности, заложенный в наш культурный код, открывает нам уникальные возможности для еще большего единения людей всех поколений, национальностей, вероисповеданий».

Вовлечение как можно большего количества людей в создание образа будущего принципиально важно, особенно это касается молодых людей. Однако, по словам Сергея Кириенко, они должны быть активными участниками изменений.

«Если мы хотим, чтобы новое поколение реально разделяло новые ценности, молодые люди должны быть соавторами. Если мы попробуем за них что-то придумать, а потом им навязать, это не будет работать. Поэтому мы обязаны делать это вместе с ними, в этом тоже наша с вами ответственность», — резюмировал первый заместитель руководителя Администрации президента.

Главной целью научно-просветительской конференции являлось формирование сообщества специалистов, которое могло бы проводить экспертизу и формулировать для Министерства науки и высшего образования конкретные задачи, сообщил заместитель Министра науки и высшего образования Григорий Гуров.

«Мы собрались для того, чтобы поговорить о концепциях: что преподаем, для кого преподаем, кто преподает. Для нас было важно, выработать набор стандартов и принципов, по которым мы будем работать в дальнейшем над качеством преподавания общественных наук. Мы достигли своей цели. Для нас, как для министерства, важно, чтобы сообщество само обсуждало проблемы и вырабатывало решения, по которым оно будет жить и развиваться, ставило перед нами задачи, которые мы обязаны реализовать», — сказал Григорий Гуров.

По словам губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, в текущем году в российском обществе сформировался запрос, связанный с патриотическим воспитанием граждан и изучением истории России. Органы власти, общественные и образовательные организации откликаются на это стремление и реализовывают новые инициативы в образовательной сфере.

«Очень важно, чтобы это делалось на высоком профессиональном уровне с хорошим научным, экспертным сопровождением. На полях конференции мы видим, что эта задача решается. Регионы страны, конечно же, заинтересованы в этом: мы хотим получить методические рекомендации, чтобы продолжить активную работу по воспитанию нашего молодого поколения», — подчеркнул Андрей Травников.

В свою очередь, член-корреспондент РАН, председатель Совета директоров Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), декан факультета политологии МГУ им. М. В. Ломоносова Андрей Шутов отметил, что в ходе научно-просветительской конференции удалось сформировать подходы и методологические принципы, которые позволят спроектировать будущее развитие России в различных сферах, в том числе политической, экономической и социальной.

«В центре наших задач, конечно же, человек и семья как основа всего нашего общества. Здесь были разные дискуссии о том, с кем нам по пути, с Востоком или Западом, или у нас какой-то евразийский путь. Мы обосновали — это очень крупный успех нашей конференции — что Россия должна иметь свой путь, свою российскую цивилизационную идентичность, и надо защищать и продвигать ее», — сказал Андрей Шутов.

В завершающий день конференции участники объединились для групповой работы, в ходе которой они подготовили пять финальных докладов. Их цель заключалась в объединении всех идей и наработок, а также определении дальнейших конкретных шагов в рамках предложенных инициатив.

Организаторами конференции выступили Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Российское общество «Знание», Экспертный институт социальных исследований и МГУ имени М. В. Ломоносова.

На площадке в сочинском санатории «Знание» собрались более 200 специалистов со всей страны, в том числе деканы, заведующие кафедрами и ведущие представители профессорско-преподавательского состава вузов. Участники объединились, чтобы обсудить новый подход в преподавании блока гуманитарных и общественных дисциплин в высшей школе, который будет соответствовать национальным интересам, идейным и ценностным основам государства

Конференция «ДНК России» является частью масштабного проекта «ДНК России», который разработан в соответствии с поручением Президента РФ экспертно-методическим советом комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Наука», Министерством науки и высшего образования РФ для повышения качества преподавания общественных наук. Проект направлен на вовлечение академического сообщества в процесс выработки комплексного подхода к развитию учебно-методического и научно-исследовательского сопровождения государственной политики в области просвещения, высшего образования и молодежной политики.