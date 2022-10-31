Вашингтон, 31 октября, 2022, 16:35 — ИА Регнум. Министр энергетики ОАЭ Сухайль аль-Мазруи заявил, что ОПЕК+ обязательно обеспечит мир необходимым количеством нефти, и что альянс ведущих производителей находится «всего лишь на расстоянии телефонного звонка», если потребуется помощь. Об этом 31 октября сообщает Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ОПЕК

Во время крупного отраслевого саммита в Абу-Даби министр заявил, что альянсу ОПЕК+ можно доверить вопрос сбалансирования спроса и предложения на рынке нефти.

«Мы находимся всего лишь на расстоянии телефонного звонка, если есть необходимость [что-то обсудить]», — добавил он.

Напомним, что ранее сегодня саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты вновь выступили в защиту решения ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи, в то время как представитель США предупредил о грядущей «экономической неопределенности» в мире.

Как сообщало ИА REGNUM, страны — участники сделки ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки от уровня августа 2022 года, начиная с ноября 2022 года, и продлили сделку до 31 декабря 2023 года.

США заявили, что в этом шаге не было необходимости. Саудовская Аравия, в свою очередь, категорически отвергает утверждения о сговоре с РФ, который якобы может угрожать мировой энергетической безопасности.