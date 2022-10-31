Херсон, 31 октября 2022, 16:24 — REGNUM Пособники киевского режима предприняли попытку прорвать линию обороны на Бериславском направлении, сообщил 31 октября в телеграм-канале заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
Он сообщил об уничтожении двух танков. Количество убитых нацистов и наёмников уточняется.
Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки ВСУ предприняли четыре попытки атаковать тактическими группами пять населенных пунктов Херсонской области, но силами ВС РФ противник был отброшен на исходные позиции.