Херсон, 31 октября, 2022, 16:24 — ИА Регнум. Пособники киевского режима предприняли попытку прорвать линию обороны на Бериславском направлении, сообщил 31 октября в телеграм-канале заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Министерство обороны Российской Федерации Специальная военная операция

«На Бериславском направлении нацисты атаковать, но атака была отбита», — сообщил Стремоусов.

Он сообщил об уничтожении двух танков. Количество убитых нацистов и наёмников уточняется.

«Процесс идёт, мы зачищаем нашу землю от укронацистов», — подчеркнул Стремоусов.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки ВСУ предприняли четыре попытки атаковать тактическими группами пять населенных пунктов Херсонской области, но силами ВС РФ противник был отброшен на исходные позиции.