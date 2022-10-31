Москва, , 16:23 — REGNUM Объявления на английском языке, которые делают стюардессы на внутренних авиарейсах, избыточны. Как передает корреспондент ИА REGNUM 31 октября, об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в ходе «Открытого диалога» с главой Минтранса РФ Виталием Савельевым.

Самолет Дарья Антонова © ИА REGNUM

«На чисто английском языке стюардесса объясняет куда мы летим, зачем мы летим. Для кого это делается? Не надо на внутренних рейсах… Народ просто так тихо улыбается», — сказала Матвиенко.

Савельев пояснил, что нужно учитывать возможность нахождения на борту иностранцев, которые решили посетить Россию.

«Мы не знаем, будет ли на самолете пассажир, но чтобы пассажир не потерялся, чтобы у него не было стресса… Я говорил, они умерят свои рекламные вещи на английском языке», — ответил министр.

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