Москва, 31 октября, 2022, 16:23 — ИА Регнум. Объявления на английском языке, которые делают стюардессы на внутренних авиарейсах, избыточны. Как передает корреспондент ИА REGNUM 31 октября, об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в ходе «Открытого диалога» с главой Минтранса РФ Виталием Савельевым.

Дарья Антонова ИА REGNUM Самолет

«На чисто английском языке стюардесса объясняет, куда мы летим, зачем мы летим. Для кого это делается? Не надо на внутренних рейсах… Народ просто так тихо улыбается», — сказала Матвиенко.

Савельев пояснил, что нужно учитывать возможность нахождения на борту иностранцев, которые решили посетить Россию.

«Мы не знаем, будет ли на самолете пассажир, но чтобы пассажир не потерялся, чтобы у него не было стресса… Я говорил, они умерят свои рекламные вещи на английском языке», — ответил министр.