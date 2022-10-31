Санкт-Петербург, , 16:27 — REGNUM Студентка Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Дарья Твердохлеб, находившаяся на обучении в Южной Корее, стала одной из жертв давки в центре Сеула 29 октября, сообщили 31 октября в пресс-службе петербургского вуза.

Студентка СПбГУ Дарья Твердохлеб spbu.ru

21-летняя студентка четвертого курса программы «Свободные искусства и науки» всего за девять дней до гибели приехала в рамках осеннего семестра 2022 года в столицу Республики Корея на включенное обучение в Университет Сонгюнгван.

«Она была умной и талантливой студенткой, добивавшейся высоких результатов в учебе», — отметили в университете и принесли близким и знакомым погибшей девушки соболезнования.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 29 октября на улице Итхэвон в центре Сеула во время празднования Хеллоуина произошло большое скопление людей. В результате возникшей погибли 154 человека, в том числе четыре гражданки России. Ещё 132 человека получили травмы.

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