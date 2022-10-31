Владимир Марочкин, 31 октября 2022, 18:02 — REGNUM Певицу Юлию Чичерину называли «самой веселой девчонкой российского рок-сообщества», а теперь она стала символом Сражающегося Донбасса, многие молодые люди, да и не очень молодые, воспринимают её как Жанну д’Арк современного российского музыкального ополчения.
20 октября 2022 года президент РФ Владимир Путин присвоил Юлии звание Заслуженной артистки РФ.
ИА REGNUM поздравляет Юлию Чичерину с присвоением этого в высшей степени справедливого звания.
Владимир Марочкин: Юлия, какой он, Сражающийся Донбасс? Какие были Ваши первые впечатления? Совпали ли они с тем, что Вы думали о сражающемся Донбассе?
Юлия Чичерина: Донбасс был именно такой, как я и представляла: спокойный и уверенный, готовый ко всему, потому что Донбасс — это передовая русского мира уже много лет. Но первые впечатления — это шок. Оторванные части тел, выжженные остановки и рынки, шокированные русские люди, которые не отличаются от моих родственников и соседей, с которыми я выросла. Я оказалась свидетелем того, как продавшиеся Западу бандеровские манкурты убивали русских людей из авиации и артиллерии. Конечно же, я не смогла остаться в стороне и за это была отмечена всеми возможными стоп-листами на всех теле- и радиостанциях.
Владимир Марочкин: Верно ли для Сражающегося Донбасса утверждение, что «у войны — не женское лицо»? Ведь многие женщины, как и их мужчины, поднялись на защиту своей земли!
Юлия Чичерина: Нет, у этой войны с её современными средствами связи, корректировками, беспилотниками и высокоточными ракетами вовсе не гендерное лицо. Воюют все, у кого есть ответственность, смелость и честь. А насчёт мужчин или женщин — очень много мужчин-артистов в России проявили себя за это время гораздо трусливей, чем обычные бабушки и девочки из Донецка.
Владимир Марочкин: Вам довелось побывать в бою?
Юлия Чичерина: В штыковую не ходила, у меня другой профиль: я готовлю бойцов морально, а не веду их непосредственно в бой. Эта война немножко отличается от того, что показывают в фильмах и описывают в книжках, часто в окопах гораздо спокойней, чем, например, в центре Донецка.
Владимир Марочкин: Юлия, Вам бывает страшно? Какой день, проведённый на Донбассе, был для Вас самым страшным?
Юлия Чичерина: Если ты оцениваешь риски и тебе страшно, то твой страх — твой помощник, а если ты разгоняешь чужие тревожности и панику, то страх — твой враг.
Владимир Марочкин: А какой момент был самым счастливым?
Юлия Чичерина: Самый счастливый день — 22 февраля, когда Россия признала Донбасс. Мы были на центральной площади Донецка большой группой счастливых единомышленников, слушали президента, пели, пускали салюты, а на следующий день ездили колонной с флагами по Донецку и радостно шумели.
Владимир Марочкин: Какое выступление на Донбассе Вам запомнились более всего?
Юлия Чичерина: Из последних концертов — это выступление на Запорожской АЭС, где зрителями были наши росгвардейцы, охраняющие обстреливаемую нацистами атомную электростанцию. Запорожская АЭС — настоящая «пороховая бочка», обстановка там угнетающая, а потому отдача зрителей оказалась очень мощной.
Владимир Марочкин: Многие поклонники воспринимают Вас как современную Жанну д’Арк. А как Вы понимаете свою сегодняшнюю миссию на Донбассе?
Юлия Чичерина: Моя миссия — вымести погань и залечить раны на русской земле, параллельно отвоевать личную свободу, полностью разрушив это предательское недогосударство.
Владимир Марочкин: В клипах многих Ваших песен можно увидеть кадры с легендарным командиром донбасского ополчения Арсеном Павловым, известным под позывным «Моторола». Он погиб 16 октября 2016 года в результате диверсии, организованной киевскими спецслужбами. Каким Моторола остался в Вашей памяти?
Юлия Чичерина: «Мотору» незадолго до гибели предлагали ехать на лечение в Питер, но он отказался, потому что у некоторых его пацанов были более серьезные ранения. Это — порода людей, для которых судьба и жизнь окружающих важнее личной выгоды и здоровья. Их никогда не смогут понять те, кто наслаждается плодами общества потребления, славой, богатством, властью. Это — не «американская мечта». Это — русский дух: погибнуть за други своя.
Владимир Марочкин: Где Вы сегодня чувствуете себя дома: в Москве или на Донбассе?
Юлия Чичерина: Дорога — мой дом. Но пока на Донбассе горячо — это мой дом вдвойне, так как я — гражданка и ДНР, и ЛНР.
Владимир Марочкин: Когда Вы в последний раз смотрели на звёздное небо? Какое оно на Донбассе?
Юлия Чичерина: Всегда смотрю на небо, оно одно на всех.
Владимир Марочкин: От всей души поздравляем Вас с заслуженно полученным званием. Мы в редакции Регнума считаем, что это очень справедливая награда. А как вы отнеслись к присуждению Вам звания Заслуженной артистки России?
Юлия Чичерина: Я служу Господу и Отчизне, подобные звания, до этого розданные моим «коллегам», отличаются от этой конкретной награды, полученной во время СВО. Это — поддержка всем моим соратникам, единомышленникам и друзьям, которые сейчас проливают кровь за освобождение русской земли.