31 октября 2022 | Время чтения 5 мин

Владимир Марочкин, , 18:02 — REGNUM Певицу Юлию Чичерину называли «самой веселой девчонкой российского рок-сообщества», а теперь она стала символом Сражающегося Донбасса, многие молодые люди, да и не очень молодые, воспринимают её как Жанну д’Арк современного российского музыкального ополчения.

Юлия Чичерина. Донецк, бульвар Пушкина. Февраль 2022 г. Личный архив Юлии Чичериной

20 октября 2022 года президент РФ Владимир Путин присвоил Юлии звание Заслуженной артистки РФ.

ИА REGNUM поздравляет Юлию Чичерину с присвоением этого в высшей степени справедливого звания.

Владимир Марочкин: Юлия, какой он, Сражающийся Донбасс? Какие были Ваши первые впечатления? Совпали ли они с тем, что Вы думали о сражающемся Донбассе?

Юлия Чичерина: Донбасс был именно такой, как я и представляла: спокойный и уверенный, готовый ко всему, потому что Донбасс — это передовая русского мира уже много лет. Но первые впечатления — это шок. Оторванные части тел, выжженные остановки и рынки, шокированные русские люди, которые не отличаются от моих родственников и соседей, с которыми я выросла. Я оказалась свидетелем того, как продавшиеся Западу бандеровские манкурты убивали русских людей из авиации и артиллерии. Конечно же, я не смогла остаться в стороне и за это была отмечена всеми возможными стоп-листами на всех теле- и радиостанциях.

Юлия Чичерина. Мариуполь. Весна 2022 г. Личный архив Юлии Чичериной

Владимир Марочкин: Верно ли для Сражающегося Донбасса утверждение, что «у войны — не женское лицо»? Ведь многие женщины, как и их мужчины, поднялись на защиту своей земли!

Юлия Чичерина: Нет, у этой войны с её современными средствами связи, корректировками, беспилотниками и высокоточными ракетами вовсе не гендерное лицо. Воюют все, у кого есть ответственность, смелость и честь. А насчёт мужчин или женщин — очень много мужчин-артистов в России проявили себя за это время гораздо трусливей, чем обычные бабушки и девочки из Донецка.

Владимир Марочкин: Вам довелось побывать в бою?

Юлия Чичерина: В штыковую не ходила, у меня другой профиль: я готовлю бойцов морально, а не веду их непосредственно в бой. Эта война немножко отличается от того, что показывают в фильмах и описывают в книжках, часто в окопах гораздо спокойней, чем, например, в центре Донецка.

Владимир Марочкин: Юлия, Вам бывает страшно? Какой день, проведённый на Донбассе, был для Вас самым страшным?

Юлия Чичерина: Если ты оцениваешь риски и тебе страшно, то твой страх — твой помощник, а если ты разгоняешь чужие тревожности и панику, то страх — твой враг.

Юлия Чичерина. ДНР. 2021 г. Личный архив Юлии Чичериной

Владимир Марочкин: А какой момент был самым счастливым?

Юлия Чичерина: Самый счастливый день — 22 февраля, когда Россия признала Донбасс. Мы были на центральной площади Донецка большой группой счастливых единомышленников, слушали президента, пели, пускали салюты, а на следующий день ездили колонной с флагами по Донецку и радостно шумели.

Владимир Марочкин: Какое выступление на Донбассе Вам запомнились более всего?

Юлия Чичерина: Из последних концертов — это выступление на Запорожской АЭС, где зрителями были наши росгвардейцы, охраняющие обстреливаемую нацистами атомную электростанцию. Запорожская АЭС — настоящая «пороховая бочка», обстановка там угнетающая, а потому отдача зрителей оказалась очень мощной.

Юлия Чичерина. Запорожская область. Концерт для мобилизованных ДНР Личный архив Юлии Чичериной

Владимир Марочкин: Многие поклонники воспринимают Вас как современную Жанну д’Арк. А как Вы понимаете свою сегодняшнюю миссию на Донбассе?

Юлия Чичерина: Моя миссия — вымести погань и залечить раны на русской земле, параллельно отвоевать личную свободу, полностью разрушив это предательское недогосударство.

Владимир Марочкин: В клипах многих Ваших песен можно увидеть кадры с легендарным командиром донбасского ополчения Арсеном Павловым, известным под позывным «Моторола». Он погиб 16 октября 2016 года в результате диверсии, организованной киевскими спецслужбами. Каким Моторола остался в Вашей памяти?

Юлия Чичерина: «Мотору» незадолго до гибели предлагали ехать на лечение в Питер, но он отказался, потому что у некоторых его пацанов были более серьезные ранения. Это — порода людей, для которых судьба и жизнь окружающих важнее личной выгоды и здоровья. Их никогда не смогут понять те, кто наслаждается плодами общества потребления, славой, богатством, властью. Это — не «американская мечта». Это — русский дух: погибнуть за други своя.

Владимир Марочкин: Где Вы сегодня чувствуете себя дома: в Москве или на Донбассе?

Юлия Чичерина: Дорога — мой дом. Но пока на Донбассе горячо — это мой дом вдвойне, так как я — гражданка и ДНР, и ЛНР.

Юлия Чичерина. Порт в Мариуполе, маяк. Весна 2022 г. Личный архив Юлии Чичериной

Владимир Марочкин: Когда Вы в последний раз смотрели на звёздное небо? Какое оно на Донбассе?

Юлия Чичерина: Всегда смотрю на небо, оно одно на всех.

Владимир Марочкин: От всей души поздравляем Вас с заслуженно полученным званием. Мы в редакции Регнума считаем, что это очень справедливая награда. А как вы отнеслись к присуждению Вам звания Заслуженной артистки России?

Юлия Чичерина: Я служу Господу и Отчизне, подобные звания, до этого розданные моим «коллегам», отличаются от этой конкретной награды, полученной во время СВО. Это — поддержка всем моим соратникам, единомышленникам и друзьям, которые сейчас проливают кровь за освобождение русской земли.