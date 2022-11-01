Москва, , 10:19 — REGNUM 1 200 000 кг вторсырья собрали участники Всероссийской акции по сбору макулатуры #БумБатл, которая проходит в поддержку национального проекта «Экология».

"Сейчас по всей стране идет работа по выстраиванию циркулярной экономики, множество мер реализуется в рамках национального проекта «Экология»: это и выстраивание структуры для раздельного сбора отходов, и создание мощностей по их обработке и утилизации (переработке). Безусловно, важнейшей задачей является экологическое просвещение: людям необходимо рассказать о возможностях РСО, о пользе для природы и экономики, которую дает экологически осознанный образ жизни. #БумБатл решает актуальную задачу — повышает уровень информированности россиян о важности сортировки, тем самым способствуя возвращению в оборот существенного объема макулатуры. В рамках БумБатла учебные заведения, компании сдали и вывезли уже 610 тонн бумажного и картонного вторсырья, жители в пунктах приема макулатуры — еще 620 тонн. Участие в акции уже приняли более 512 тысяч россиян, которые собрали более 1,2 миллиона кг макулатуры. Это позволило спасти более 19 200 деревьев, или около 200 га леса», — сообщила заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко.

О возможностях раздельного сбора и переработки бытовых отходов жители России узнают на экопросветительских мероприятиях, которые проходят в поддержку БумБатла по всей стране: экскурсии на перерабатывающие заводы, экоуроки и эколекции для школьников и студентов. Мероприятия состоялись уже в 48 регионах. В том числе 27 октября - в российский День без бумаги - экоуроки прошли на экостанциях от Калининграда до Камчатки, а также в самом северном городе России - Певеке Чукотского автономного округа. Благодаря БумБатлу у жителей Чукотки появилась редкая возможность передать макулатуру на переработку. К акции присоединились и сотрудники самой северной в мире АЭС — плавучей атомной теплоэлектростанции филиала АО «Концерн Росэнергоатом».

Наиболее результативным регионом за почти полтора месяца проведения БумБатла в 2022 году стала Брянская область — ее жители собрали 48,7 тонны макулатуры. На втором месте — Ямало-Ненецкий автономный округ: участники из региона собрали 40 тонн бумажного и картонного вторсырья. Третье место с 27,8 тонны вторсырья делят Пензенская область и Ханты-Мансийский автономный округ. Результат Санкт-Петербурга — 22,4 тонны. Участники из Иркутская области собрали 18,4 тонны, из Ульяновской — 17 тонн, из Тюменской области — 16,1 тонны. 15,3 тонны макулатуры сдали в Ставропольском крае, 14,6 тонны — в Белгородской области. Замыкает десятку регионов-лидеров БумБатла Курская область — ее жители собрали 14,4 тонны макулатуры.

Акция продлится до 15 ноября. Присоединиться, поучаствовать в креативном конкурсе, а также провести собственный экологический урок может любой желающий, все материалы доступны на сайте бумбатл.рф.

Акция #Бумбатл проходит по инициативе АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Министерства просвещения РФ, Министерства науки и высшего образования РФ. #БумБатл реализуется в поддержку национального проекта «Экология». Партнерами проекта выступают Ассоциация «Чистая страна», ППК «Российский экологический оператор», «Молодежка ОНФ», «Лига переработчиков макулатуры», сервис Ubirator, Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское движение школьников».

Акцию поддерживает бизнес-сообщество. В этом году в корпоративном сборе макулатуры примут участие такие компании, как Росатом, Сбербанк, Почта России, ПСБ, ЕвроХим, СУЭК, Металлоинвест, X5 Group и другие. Так, Почта России заявила для участия в акции 35 российских регионов, где будет проводиться не только корпоративный сбор, но и прием макулатуры в 254 почтовых отделениях от всех желающих.

За два предыдущих сезона БумБатла более 1,2 млн человек собрали свыше 3,1 тыс. тонн макулатуры. Таким образом, им удалось сберечь более 62 тыс. деревьев. В акции приняли участие более двух тысяч детских садов, школ, колледжей, вузов, частных компаний.