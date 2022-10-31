Тюмень, 31 октября, 2022, 16:18 — ИА Регнум. В Тюмени Центральный районный суд признал виновной Эльвиру Б. в нанесении побоев малолетней падчерице. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Компьютерная игра

Судом установлено, что 8 сентября 2022 года Эльвира Б. 1078 года рождения, находясь дома, в ходе словесного конфликта со своей малолетней падчерицей нанесла ей два удара компьютерной клавиатурой по кистям рук, от чего ребёнок испытал физическую боль и моральные страдания. Ссадины на руках девочки заметила в школе педагог, которая сообщила о побоях в полицию.

В судебном заседании Эльвира Б. полностью признала вину, раскаялась в содеянном. Гражданка была признана судом виновной по статье 6.1.1 КоАП РФ («Побои») и оштрафована на пять тысяч рублей.

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