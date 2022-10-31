Волгоград, 31 октября, 2022, 16:15 — ИА Регнум. В Волгограде подведены итоги седьмого окружного хакатона «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект» ― одного из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей», который проходил на площадке Волгоградского государственного технического университета.

ИА REGNUM Искусственный интеллект

До финальных защит дошли 34 команды. Участники разработали решения в трёх кейсах. По итогам хакатона 9 команд-победителей разделили между собой призовой фонд в 1 800 000 рублей.

Церемонию награждения седьмого окружного хакатона открыла заместитель Губернатора Волгоградской области Анна Писемская: «Надеюсь, все потребности офлайн-участников были удовлетворены на площадке Волгоградского государственного технического университета и эксперты помогали этим процессам. Волгоградцы предложили комфортное пространство, которое согревало участников на протяжении всего хакатона. Созданные участниками хакатона модели и их непрерывное интеллектуальное развитие позволяют осуществить прорывные решения. Каждый должен понимать, что настало время, когда возможности становятся реальностью. Не бойтесь ошибок, на ошибках всегда учатся. Всем успехов!»

К участникам торжественной церемонии закрытия обратился первый заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов: «На протяжении трех дней, объединившись в команды, начинающие и опытные ИТ-специалисты решали кейсы от Сбера, Министерства экономического развития Российской Федерации и Международной академии исследования лжи. Хочу выразить благодарность кейсодержателям за такие интересные и нетривиальные задачи. Участники показывали свой профессионализм в создании моделей машинного обучения для разных сфер. С каждым новым мероприятием «Цифрового прорыва» мы находим разработчиков не только с высокими компетенциями и богатым опытом, но и тех, кто в самом начале своего профессионального пути. Проект помогает участникам найти единомышленников, новых товарищей по команде и будущих работодателей, которые оценивают всю важность применения искусственного интеллекта во многих сферах жизни и деятельности человека».

В кейсе от Сбер команды старались создать модель машинного обучения, которая распознавала бы текст на фотографиях.

Призовые места в кейсе Сбер заняли команды:

Kekichi (Москва) Gesti. hub (Свердловская область) «Герои ML и магии» (Москва)

«Цифровой прорыв» в этом году собрал отличные команды. Ребята продемонстрировали творческий подход к решению нашего кейса: мы увидели много интересных идей, сюжетов, поворотов. Хочется пожелать участникам, чтобы они продолжали заниматься своим развитием в области технологий на основе ИИ, находили применение своих решений в самых разных областях», — отметил Андрей Кузнецов, исполнительный директор по исследованию данных Sber AI.

Задача от Минэкономразвития РФ была посвящена оценке соответствия параметров разрабатываемых высокотехнологичными компаниями инновационных продуктов их описаниям, а также информации, размещенной на официальных сайтах таких компаний. В этом участникам также помогал искусственный интеллект.

Призовые места в кейсе Министерства экономического развития Российской Федерации заняли команды:

MLS (Ростовская область) «Чайники не из Чайны» (Краснодарский край, Москва) IT Pandas (Москва)

Начальник отдела Департамента стратегического развития и инноваций Министерства экономического развития Российской Федерации Дмитрий Козлов поблагодарил участников хакатона: »Сегодня в рамках нашего кейса все участники смогли приложить руку к решению важных задач по развитию инновационной экосистемы. Полученный опыт позволил не только улучшить вам свои навыки и знания, но и поможет Министерству при решении задач по цифровизации инновационного сектора экономики в будущем».

В задаче от Международной академии исследования лжи участникам предстояло разработать алгоритм, определяющий депрессию, эмоциональный тонус и девиантное поведение.

Призовые места в кейсе Международной академии исследования лжи заняли команды:

Unnamed (Москва) Sirius (Республика Башкортостан) «Надо подумать» (Тюменская область)

«Все команды были наполнены созидательной энергией и делились ей с окружающими — это прекрасно! Мы хотим поблагодарить и организаторов, и участников за то, что помогли в решении непростой задачи, которая поможет в дальнейшем создать систему для автоматического скрининга различных психологических состояний человека. Со своей стороны хочу отметить, что, несмотря на сложность задачи и ограниченное время, все команды за первые сутки разобрались в особенностях сигнала с датчика фотоплетизмограммы и начали показывать различные решения. Были команды, которые участвовали первый раз, и сразу показали хорошие результаты. Волновались за каждую команду на защите их решений. Интересные идеи участников будем внедрять на практике. Спасибо всем большое за организацию такого мероприятия!» — прокомментировал Виктор Макаров, генеральный директор Международной академии исследования лжи.

Хакатон проекта «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект» в Южном федеральном округе проводился при широкой поддержке Администрации Волгоградской области и Волгоградского государственного технического университета.

Организатор конкурса — Министерство экономического развития Российской Федерации. Оператором конкурса выступает АНО «Россия — страна возможностей», организационный партнер — Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК), технологический партнер — компания VK, цифровой партнер — ПАО «Ростелеком», партнеры: VK Cloud, ОАО «РЖД» и ПАО «Промсвязьбанк».

Основные цели проекта «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект»: создание системы отбора кадров для решения задач, поиск, развитие и поддержка талантливых, перспективных специалистов, желающих создавать продукты и сервисы с использованием технологий искусственного интеллекта, повышение уровня обеспечения российского рынка технологий ИИ квалифицированными кадрами, а также формирование и развитие ИИ-сообщества, популяризация, разработка и развитие продуктов с использованием искусственного интеллекта.

На 2022 год запланировано проведение в разных регионах России 8 окружных хакатонов — это гибридные соревнования регионов с единой турнирной таблицей. На каждый такой хакатон будут поставлены от 3 до 5 кейсовых задач.

Также пройдут 25 региональных чемпионатов — индивидуальных онлайн-соревнований ИТ-специалистов. Каждый чемпионат будет идти не менее 25 дней, всего за этот год в чемпионатах примут участие не менее 2 500 человек.