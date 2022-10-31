Тбилиси, 31 октября, 2022, 16:14 — ИА Регнум. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) рассматривает возможность выделить Грузии кредит размере €50 млн на ремонт десяти станций метро в Тбилиси. Информацию об этом разметили на сайте (ЕБРР).

Ttc.com.ge Тбилисский метрополитен

«Проект является частью более широкой программы, направленной на оказание помощи городским властям в реформировании системы управления общественным транспортом путём финансирования обновления систем автобусов и метро, ​​а также реструктуризации сети», — говорится в сообщении.

Окончательное решение по данному кредиту планируется вынести до 25 января 2023 год. Модернизация предусматривает внедрение «зелёных» технологий.

Напомним, в Тбилисском метро 23 станции. Последняя была запущена в 2017 году.