Москва, , 16:14 — REGNUM Каждый четвертый житель России (26%) игнорирует плановую диспансеризацию. Последний раз проходили обследование более четырёх лет назад 16%. Никогда не обращались за этим в поликлинику 10%. Таковы результаты исследования Аналитического центра НАФИ.

Диспансеризация Https://adm44.ru

Чаще других игнорируют диспансеризацию люди в возрасте 25 — 34 лет (33%). Среди людей 45-54 лет — 24%, старше от 55 лет – 26%. Причины игнорирования диспансеризации – отсутствие жалоб на здоровье, нехватка времени и неудобный график работы поликлиник (43% тех, кто не проходил диспансеризацию).

Имеют опыт прохождения диспансеризации 88% граждан РФ. 35% проходили диспансеризацию в 2022 оду, 37% — в течение последних трех лет, 16% опрошенных — 4-6 лет назад.

Опрос проведен в сентябре 2022 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет. Ошибка выборки не превышает 2,45% при доверительной вероятности в 95%.

Как сообщало ИА REGNUM, диспансеризацию за последний год прошли 15% жителей России.

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