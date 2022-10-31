Вашингтон, 31 октября 2022, 16:23 — REGNUM Новое руководство социальной сети Twitter, которую недавно выкупил американский предприниматель Илон Маск, вскоре планирует уволить примерно четверть персонала компании, сообщает The Washington Post 31 октября.

Twitter
Twitter

Отмечается, что 25% сотрудников будут уволены только в ходе «первого раунда» сокращений, а дальше компания попрощается с ещё большим числом кадров. Причем сокращения затронут практически все отделы компании.

Ранее в американских СМИ появилась информация о том, что Маск планирует уволить 75% сотрудников, однако сам предприниматель позже опроверг эти данные.

Напомним, что прежнее руководство Twitter также планировало существенное сокращение штата. До того как Маск сделал свое предложение о поглощении, Twitter планировал сокращение заработной платы на $800 млн, что предполагало увольнение почти 25% работников компании к концу 2023 года, а также серьезные сокращения ее инфраструктуры.

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