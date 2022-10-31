Вашингтон, , 16:23 — REGNUM Новое руководство социальной сети Twitter, которую недавно выкупил американский предприниматель Илон Маск, вскоре планирует уволить примерно четверть персонала компании, сообщает The Washington Post 31 октября.

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Отмечается, что 25% сотрудников будут уволены только в ходе «первого раунда» сокращений, а дальше компания попрощается с ещё большим числом кадров. Причем сокращения затронут практически все отделы компании.

Ранее в американских СМИ появилась информация о том, что Маск планирует уволить 75% сотрудников, однако сам предприниматель позже опроверг эти данные.

Напомним, что прежнее руководство Twitter также планировало существенное сокращение штата. До того как Маск сделал свое предложение о поглощении, Twitter планировал сокращение заработной платы на $800 млн, что предполагало увольнение почти 25% работников компании к концу 2023 года, а также серьезные сокращения ее инфраструктуры.

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