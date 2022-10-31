Казань, 31 октября, 2022, 16:23 — ИА Регнум. В Татарии разработаны и готовы к выпуску тяжелые беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Как сказал замруководителя центра циркулярной экономики Академии наук РТ Василий Шестюк, речь идет о БПЛА «Барс», «Летяга» и «Кузнечик».

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

Весь модельный ряд уникальной техники освоили сотрудники Академии наук РТ вместе с профильными организациями, передает «Татар-информ».

БПЛА «Барс» отличается повышенными скоростными характеристиками, дальностью полета и грузоподъемностью 15 кг, 300 кг и 1 тонна. БПЛА «Летяга» можно использовать для многоразовой доставки грузов массой 3,5 кг. БПЛА «Кузнечик» по характеристикам похож на «Барс».

Для производства до 300 аппаратов в год различных модификаций выбрана площадка в Казани в 2,9 га. По словам Шестюка, на начальном этапе инвестиции составят 1,42 млрд рублей, уже привлечено из них 250 млн рублей. Также рассматривается возможность привлечения средств федеральных программ поддержки.

Полномасштабное производство БПЛА намерены организовать в Лаишевском районе республики на территории «Смарт Сити Казань». Это потребует инвестиций в объеме 5,9 млрд рублей, мощность производства составит до 2 тыс. БПЛА в год.

Глава Татарии Рустам Минниханов поддержал инициативу ученых. Он считает проект стратегически важным и очень перспективным для республики.

Ранее ИА REGNUM сообщало, на территории особой экономической зоны «Алабуга» совместно с Российским дорожным научно-исследовательским институтом будет создана пилотная зона для испытания беспилотников и высокоавтоматизированных транспортных средств.

Читайте также: В Татарии появится полигон для испытания беспилотников