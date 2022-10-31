31 октября 2022 | Время чтения 2 мин

Жители Крыма поддержали власти в решении национализировать предприятия и прочее имущество, принадлежащее представителям киевского режима, — и подали идеи.

Зоя Емельянова, , 17:08 — REGNUM Власти Республики Крым основательно взялись за реализацию идеи национализировать имущество недружественных государств и их граждан, расположенное в регионе, и прежде всего речь идёт о собственности представителей киевского режима.

Василий Бакшеев. Завод. 1935

«Дал поручение по национализации находящегося на территории Республики Крым имущества ряда организаций и физических лиц, связанных с киевским режимом. Соответствующее решение будет подписано мной завтра, документы направим в Госсовет республики. Зарабатывать в Крыму враги России не будут, это принципиальная позиция», — сообщил 31 октября в соцсетях глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

Так, согласно опубликованному руководителем региона перечню, первым под национализацию попадёт имущество ООО «РусЛайн Ко», (арендатор ООО «Новацентр К», ООО «Модуль ЛТД»), АО «Бахчисарайский комбинат «Стройиндустрия», ОАО «Судостроительный завод «Залив».

«Трудовые коллективы остаются на местах, сокращений не планируется. Исключение могут составлять уполномоченные представители акционеров, которые выполняли волю своих киевских руководителей», — подчеркнул Аксёнов.

Крымчане активно поддержали решение властей в своих комментариях и предложили новые объекты для национализации.

«Бывший Керченский стекольный комбинат. Владелец фактический с [Киева]. Для вида переоформлен в Симферополе. Почему не национализируется?» — задаёт вопрос Сергей П.

«И не только стекольный. Много такого в Крыму. Первомайский молокозавод держит Турчинов?! А «Новоцентр» Герега? Так что тут много чего. И санатории, и виллы и т.д.», — поддерживает Светлана А.

«А почему тогда ничего не делается масштабно? Кому-то здесь это не выгодно?» — предполагает Сергей П.

«Власти Крыма обещают уже давно национализацию. Посмотрим. Может, дай Бог, начнут», — написала Светлана А.

Владимир Серов. Декрет о земле. 1957 (фрагмент)

«Этого события ждали большинство! Наконец-то», — написала Лариса Е.

«Правильное решение. Жаль, что это не было сделано в 2014—2015 годах. Ведь они продолжали зарабатывать все 8 лет…» — добавил Вартан Г.

«Кафе «Львивска кава» в гостинице Севастополь в центре города (бывшая «Шоколадница») — это норма? До сих пор функционирует или есть изменения?» — спрашивает Зоя С.

«Это должно было быть сделано в 2014 году, но у нас же столько подвязок…» — пишет Виктория С.

«Очень своевременное решение! Только отдельное внимание уделите контролю списков, пожалуйста. Спекулянты не дремлют», — поддерживает Алина В.

«А квартиры, находящиеся в собственности, за которые не платят коммунальные услуги собственники из Киева. Сначала из-за пандемии, а теперь они вообще сюда не попадут. А что с этим делать собственникам МКД? Долги огромные. Кстати, собственники — военные или СБУ», — пишет Таисия Н.

«СМЕРШ, так и просится его создание», — отмечает Владимир Ч.

«Каким образом у нас в Крыму торгуют рошеновской продукцией? Заметила случайно. Это что, мы ещё и поддерживаем?!» — возмущена Ольга К.