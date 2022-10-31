Джакарта, 31 октября, 2022, 16:04 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что президент Джоко Видодо отправится на Бали 13 ноября 2022 года для участия в саммите G20, сообщает Kompas.

U. S. Department of State Саммит G20 в Индонезии

«Саммит G20 пройдет после саммита АСЕАН в Пномпене 10–13 ноября. Затем, 13 ноября, президент отправился на Бали, 14 ноября начнутся двусторонние встречи», — заявила Ретно Марсуди в президентском дворце.

«15-16 ноября пройдет саммит G20. Затем 17 ноября gрезидент отправится на саммит АТЭС, который состоится 18–19 ноября», — продолжила глава МИД Индонезии.

Президент Индонезии проведет двустороннюю встречу с 18 мировыми лидерами на саммите G20, включая главу США Джо Байдена. Мировые лидеры, которые будут присутствовать на G20, начнут прибывать с 13 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, военно-морские силы Индонезии готовят 12 военных кораблей, чтобы обеспечить проведение саммита G20, который состоится на Бали в ноябре.