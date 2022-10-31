Кишинёв, 31 октября, 2022, 16:02 — ИА Регнум. В Кишинёве 31 октября прошёл протестный митинг у здания Апелляционной палаты, участники которого потребовали освободить региональных лидеров партии «Шор», задержанных неделю назад. Трансляцию вела пресс-служба партии.

Partidulsor. md Акция протеста в Кишинева сторонников партии Шор

Акция была приурочена к заседанию палаты, в которой рассматриваются дела 22 задержанных политиков.

«Система правосудия делает всё возможное, чтобы надавить на оппозицию, надавить не тех людей, которые выходят сегодня высказывать своё мнение. Уже неделя прошла, и нет никаких доказательств обвинений тех людей, которые сегодня находятся либо под домашним арестом, либо в заключении», — заявил один из организаторов протестов, председатель Оргеевского района Молдавии Дину Цуркану.

Он назвал «беспределом» то, что происходит в Молдавии. Политик призвал судей к честному правосудию.

Стоит отметить, что «Шор» ежедневно проводит протестные акции в Кишинёве с 18 сентября. С 16 октября правоохранители стали этому препятствовать: блокировать проходы к местам проведения акций, задерживать тех, кого посчитали «подозрительными» и т.п. 20 октября были задержаны региональные руководители партии. В Антикоррупционной прокуратуре заявили, что они раздавали деньги протестующим.