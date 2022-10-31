Москва, 31 октября 2022, 16:00 — REGNUM С 31 октября по 4 ноября 16 зарубежных журналистов приедут в Москву по программе «Новое поколение».
Молодые лидеры из Алжира, Египта, Индонезии, Ирана, Ливана, Марокко, ОАЭ и Турции примут участие в проекте «SputnikPro».
В рамках программы делегаты обменяются опытом с российскими коллегами, познакомятся с деятельностью российских СМИ.
Для специалистов в области журналистики подготовлена насыщенная программа:
лекции спикеров Sputnik;
тренинги в головном офисе Sputnik и мультимедийном многофункциональном пресс-центре МИА «Россия сегодня»;
рабочие встречи в МИД России и Россотрудничестве.
Тематические проекты SputnikPro реализуются Россотрудничеством совместно с МИА «Россия сегодня» в рамках программы «Новое поколение» с 2015 года. В сессиях SputnikPro приняли участие свыше 200 представителей иностранных государств из более чем 80 стран мира.