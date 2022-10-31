Москва, 31 октября, 2022, 16:00 — ИА Регнум. С 31 октября по 4 ноября 16 зарубежных журналистов приедут в Москву по программе «Новое поколение».

Иван Шилов ИА REGNUM Кремль

Молодые лидеры из Алжира, Египта, Индонезии, Ирана, Ливана, Марокко, ОАЭ и Турции примут участие в проекте «SputnikPro».

В рамках программы делегаты обменяются опытом с российскими коллегами, познакомятся с деятельностью российских СМИ.

Для специалистов в области журналистики подготовлена насыщенная программа:

лекции спикеров Sputnik;

тренинги в головном офисе Sputnik и мультимедийном многофункциональном пресс-центре МИА «Россия сегодня»;

рабочие встречи в МИД России и Россотрудничестве.

Тематические проекты SputnikPro реализуются Россотрудничеством совместно с МИА «Россия сегодня» в рамках программы «Новое поколение» с 2015 года. В сессиях SputnikPro приняли участие свыше 200 представителей иностранных государств из более чем 80 стран мира.