Москва, , 16:00 — REGNUM Сегодня, 31 октября, днём декабрьский фьючерс на нефть марки Brent в моменте снижается на 1,44%, до $92,42 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Добыча нефти Gazprom-neft.ru

«Стоимость нефти марки Brent начала снижение после выхода макростатистики из Китая сегодня ночью.

Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) за октябрь упал не просто ниже консенсус-прогнозов аналитиков, но и ниже 50 пунктов, которые разделяют значение роста промышленного производства от спада.

Спад в данном секторе в Китае происходит на фоне локдаунов из-за политики нулевой терпимости к заболеваемости COVID-19.

Он отразится снижением спроса на нефть в стране, которая является главным мировым импортером черного золота, поэтому стоимость нефти снижается», — пояснил эксперт.

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