Москва, , 15:54 — REGNUM Сегодня, 31 октября, стоимость доллара на Московской бирже практически не изменилась, она снизилась всего на 0,002%, до 61,51 рублей. Евро тоже дешевеет незначительно на 0,11%, до 60,96 рублей, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Рубли sm-ekb2005

«В начале торговой недели волатильность на Московской бирже не высокая, так как отсутствуют крупные игроки в виде экспортеров из-за завершения налогового периода.

Стоимость рубля стабилизировалась в узком коридоре 61,10–61,70 против доллара и в более широком против евро, 59,50–62,50.

При этом к другим мировым валютам доллар дорожает уже четвертый день подряд (Индекс DXY показывает соотношение доллара к шести мировым резервным валютам), что указывает на рост стоимости рубля в его отношении.

Сегодня не ожидается резких колебаний курса рубля из-за отсутствия новостного фона и крупных игроков, вероятнее всего торги продолжатся в прежних диапазонах», — считает эксперт.

Читайте также: Рубль остался без поддержки налогового периода