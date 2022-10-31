Москва, 31 октября, 2022, 15:54 — ИА Регнум. Несмотря на санкции, транспортная система нашей страны продолжает свою работу. Как передает корреспондент ИА REGNUM 31 октября, об этом заявил министр транспорта РФ Виталий Савельев в ходе «Открытого диалога» в Совфеде.

Грузовой порт

«Стабилизация ситуации хорошо заметна на примере грузооборота морских портов России. В целом за январь–сентябрь 2022 года он остался практически на том же уровне в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил свыше 619 млн тонн», — сказал министр.

По его словам, при этом наблюдаются структурные изменения в погрузке на железной дороге.

«Растет погрузка, в первую очередь, несырьевых грузов через порты Дальнего Востока. По итогам 9 месяцев 2022 года перевалка контейнеров с портов Дальнего Востока увеличилась на 7%. В том числе экспорт вырос на 18,5%», — сказал Савельев.

Он отметил, что глобальные изменения в географии движения транспортных потоков не проходят без потрясений и периода адаптации.

«Минтранс России принимает и оперативные и долгосрочные меры по стабилизации работы отрасли и транспортной составляющей логистики», — пояснил министр.