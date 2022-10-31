Курган, , 15:54 — REGNUM В Курганской области завершена частичная мобилизация. Об этом заявил 31 октября военный комиссар региона Айрат Зарипов.

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«Частичная мобилизация, объявленная президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, завершена 28 октября. Установленное задание для Курганской области выполнено», — отметил Айрат Зарипов.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков подчеркнул, что регион продолжит оказывать помощь мобилизованным жителям региона в приобретении экипировки и снаряжения, заботиться об их семьях.

Отмечается, что с 1 ноября в Курганской области, как и в других регионах России, стартует осенняя призывная кампания. Военный комиссар Курганской области акцентировал внимание на том, что новобранцы, призванные на военную службу в рамках осеннего призыва, привлекаться к спецоперации не будут.