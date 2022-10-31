В Краснодаре усилят меры безопасности в дни школьных каникул
Краснодар, 31 октября, 2022, 15:52 — ИА Регнум. В Краснодаре будут усилены меры безопасности в дни осенних школьных каникул. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации кубанской столицы 31 октября.
Страница Владислава Шапши в «ВКонтакте»
В школах объявили дополнительные каникулы
Исполняющий обязанности главы Краснодара Максим Слюсарев поручил городским службам проверить ограждения на строительных площадках, усилить инспекцию у водоёмов, проверить дорожные знаки и светофоры.
Немаловажным пунктом стало проведение бесед с родителями и детьми о безопасности на спортивных площадках, а также во время катания на роликах и самокатах.
Осенние каникулы в Краснодаре продлятся до 6 ноября.