Баку, 31 октября, 2022, 15:50 — ИА Регнум. В Азербайджане в течение нескольких дней состоится официальное открытие Координационного центра донорства и трансплантации органов. Об этом 31 октября сообщил журналистам министр здравоохранения республики Теймур Мусаев.

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«Центр координации по донорству и трансплантации органов создан, и неофициальное открытие его состоялось», — сказал Мусаев.

Он заявил, что при создании центра был учтён опыт других стран и выбран тот формат, который лучше подходит для Азербайджана.

На вопрос о том, будет ли в центре работать комиссия, отвечающая за подтверждение смерти мозга, глава минздрава сообщил, что комиссий несколько: по каждому органу. Он отметил, что критерии смерти мозга определены.