Вашингтон, , 15:50 — REGNUM Демократическая партия США примет любые результаты промежуточных, которые пройдут в стране в ноябре, об этом заявил член палаты представителей демократ Шон Патрик Мэлони, сообщает The Hill.

Выборы США Александр Горбаруков (с) ИА REGNUM

«Конечно, мы примем результаты выборов. Всегда так было, и всегда будет так», — сказал Мэлони в программе CBS «Face the Nation».

Демократ указал, что он и другие члены его партии «очень обеспокоены» честностью выборов, но в конечном счете они примут результаты честных выборов.

«Для обеих сторон совершенно законно следить за тем, чтобы голосование было честным, чтобы не было мошенничества, чтобы при подаче голосов люди имели право голосовать или не голосовать. И это нормально. А на закрытых выборах у вас может быть пересчет, у вас может быть другая проверка открепительных удостоверений, это все заурядные вещи», — сказал Мэлони.

В США в последнее время звучит озабоченность по поводу безопасности выборов на фоне продолжающихся заявлений о том, что прошлые выборы президента страны были сфальсифицированы.