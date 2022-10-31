Вашингтон, 31 октября 2022, 15:50 — REGNUM Демократическая партия США примет любые результаты промежуточных, которые пройдут в стране в ноябре, об этом заявил член палаты представителей демократ Шон Патрик Мэлони, сообщает The Hill.
Демократ указал, что он и другие члены его партии «очень обеспокоены» честностью выборов, но в конечном счете они примут результаты честных выборов.
В США в последнее время звучит озабоченность по поводу безопасности выборов на фоне продолжающихся заявлений о том, что прошлые выборы президента страны были сфальсифицированы.