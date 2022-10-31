Париж, 31 октября, 2022, 15:49 — ИА Регнум. Согласно статистическим данным министерства юстиции, опубликованным в понедельник, 31 октября 2022 года, число задержанных во Франции приближается к своему историческому максимуму, сообщает Le Figaro.

Pixabay.com В тюрьме

По данным министерства, 72 350 человек во Франции находились в заключении на 1 октября против 71 669 человек в предыдущем месяце.

На 1 октября во французских тюремных учреждениях насчитывалось 72 350 заключенных. Эти цифры практически находятся на уровне абсолютного рекорда, зафиксированного в марте 2020 года (72 575 заключенных). За год число заключенных увеличилось на 3 177 человек. На 1 октября 2021 года число заключенных составляло 69 173 человека.

Заполненность тюрем составляет 141,5% в следственных изоляторах, где содержатся заключенные, ожидающие суда. Пятьдесят семь французских тюрем заполнены на более чем 150%. Из-за такой переполненности 2053 заключенных во Франции вынуждены спать на матрасах, разложенных на полу.

Как сообщало ИА REGNUM, начальник парижской полиции Лоран Нуньес заявил, что некоторых протестующих в Дё-Севре можно считать «экотеррористами».

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