Москва, 31 октября, 2022, 15:48 — ИА Регнум. Сербия всегда позиционировала себя как дружественная страна для России, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Сербия

«Одной из причин данной политики являются долгосрочные контракты на поставки энергоресурсов, которые составляют основу стабильности небогатой экономики Сербии.

Логично, что новое правительство будет пытаться держать этот курс, чтобы сохранить для себя экономические выгоды», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, новое сербское правительство во главе с премьер-министром Анной Брнабич продолжит линию по отказу от введения Белградом антироссийских санкций.

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