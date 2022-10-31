Москва, , 15:47 — REGNUM С приходом в Бразилии к власти Луиса Инасиу Лулы да Силвы страну ждут серьезные перемены, отметил вице-спикер Совфеда Константин Косачёв.

Константин Косачёв Council.gov.ru

Бразилия одна из очень немногих стран, где сохранилось такое четкое деление на классические правую и левую модели, и в этом плане политики с собственными убеждениями, вроде Лулы, но и его соперника Болсонару для России в плане общения удобнее той безликой массы евролидеров, которая привыкла прятаться за коллективной безответственностью за свои действия и прочие «законы стаи», рассуждает Косачёв.

«Для нас, конечно же, смена лидера в одной из ключевых стран и сооснователя БРИКС, претендента на важную роль в мировых делах, имеет немаловажное значение. Личные контакты между Лулой в прошлую бытность его президентом Бразилии и российским лидером, что называется, сложились», — отметил вице-спикер Совфеда в телеграм-канале.

По нынешним событиям на территории б. УССР он занял достаточно сдержанную позицию.

«Но уже понятно, что нового бразильского президента сейчас активно «возьмут в оборот» западники, предлагая привычный набор кнутов (санкции) и пряников (поддержка в реализации внутренних планов). В свою очередь сам Лула да Силва планирует возобновить партнерства с США и ЕС, но на справедливой основе, привлечь международных инвесторов, вообще нарастить активность страны в мире», — указал парламентарий.

Он считает, что готовность да Сильвы бороться за повышение роли развивающихся государств в системе международного управления, в том числе за счет расширения количества стран в Совете Безопасности ООН, в полной мере отвечает и российскому видению концепции глобального развития.

«Поэтому точек соприкосновения между Россией и Бразилией как минимум не станет меньше, чем при его предшественнике, но скорее всего масштабы взаимодействия вырастут. Сильная и активная Бразилия на пользу многополярному, а значит — справедливому и демократическому миру», — резюмировал парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва победил на выборах действующего президента Жаира Болсонару, набрав 50,9% голосов. Да Силва стал главой государства в третий раз.

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