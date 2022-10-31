Мариуполь, ДНР, 31 октября, 2022, 15:44 — ИА Регнум. В восстанавливаемом Свято-Успенском храме Мариуполя, расположенном неподалёку от «Азовстали», прошла первая служба. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Кафедральный собор Христа Спасителя в Калининграде

«Когда проходили боевые действия на «Азовстали», я надел подрясный крест и вышел на позиции русской армии, мне выделили БТР и 30 минут времени. Меня привезли сюда, я увидел оскверненный алтарь, иконы. Сердце кровью обливалось. Я спас некоторые иконы, что смог унести», — рассказал наставник храма иерей Валерий.

Свято-Успенский храм стал символом Мариуполя. Он был разрушен до фундамента. Сегодня церковь восстанавливается.

ИА REGNUM сообщало, что киевские боевики устроили в храме Мариуполя тренировочный полигон, расстреливая иконы.