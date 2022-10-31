София, , 15:44 — REGNUM Правительство Болгарии объявило тендер на поставку структурам болгарского минздрава специальных медицинских вертолетов. Об этом 31 октября сообщает софийская газета «Факты».

Медицинский вертолёт ER24 EMS (Pty) Ltd

По предварительным данным, речь идет о шести новых машинах, оснащенных самым современным оборудованием. Соответствующие вертолеты должны быть зарегистрированы в Болгарии и пилотироваться болгарскими летчиками.

Как отметил глава программы развития санитарной авиации страны Георгий Гвоздейков, в новом проекте София рассчитывает на помощь Европейского союза.

Предполагается, что на соответствующие пункты скорой помощи вертолеты будут поставлены до конца 2024-го года.