София, 31 октября 2022, 15:44 — REGNUM Правительство Болгарии объявило тендер на поставку структурам болгарского минздрава специальных медицинских вертолетов. Об этом 31 октября сообщает софийская газета «Факты».
По предварительным данным, речь идет о шести новых машинах, оснащенных самым современным оборудованием. Соответствующие вертолеты должны быть зарегистрированы в Болгарии и пилотироваться болгарскими летчиками.
Как отметил глава программы развития санитарной авиации страны Георгий Гвоздейков, в новом проекте София рассчитывает на помощь Европейского союза.
Предполагается, что на соответствующие пункты скорой помощи вертолеты будут поставлены до конца 2024-го года.