Воронеж, , 15:44 — REGNUM Пожар в многоквартирном доме на улице Небольсина в Воронеже, возникший днём 31 октября, ликвидирован, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.

Пожар в жилом доме в Воронеже Пресс-служба ГУ МЧС по Воронежской области

«15:35, ликвидация пожара», — уточнили в ведомстве.

Огонь повредил кровлю дома по всей площади — это 600 квадратных метров.

Как сообщало ИА REGNUM, сообщение о пожаре в четырёхэтажном жилом доме на улице Небольсина, 17, поступило в 14:13. Из дома эвакуировали 50 жителей. Власти города заявили о готовности предоставить месте в пункте временного размещения в случае необходимости.