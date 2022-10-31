Чебоксары, 31 октября, 2022, 15:44 — ИА Регнум. В Чувашии взят под стражу местный житель, которого подозревают в истязании супруги и пасынка. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Чувашии.

Иван Шилов ИА REGNUM Семейное насилие

Фигурантом уголовного дела стал житель посёлка Ибреси. Следствие полагает, что в октябре 2022 года подозреваемый, испытывая личные неприязненные отношения к супруге и её 14-летнему сыну, неоднократно бил их руками и ногами по голове и другим частям тела.

Злоумышленника задержали после обращения женщины в правоохранительные органы. В настоящее время он арестован.

Мужчину подозревают в истязании, в том числе несовершеннолетнего (ч. 1 ст. 117 УК РФ и п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ). Расследование продолжается, назначен ряд судебно-медицинских экспертиз.

Напомним, что ранее в Чувашии отправили на принудительное психиатрическое лечение мужчину, который истязал своего 10-летнего сына.

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Как сообщало ИА REGNUM , в октябре 2022 года в Чувашии арестовали 32-летнего мужчину, которого подозревают в избиении троих детей, а также в развратных действиях в отношении дочери.

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