Обнинск, Калужская область, 31 октября, 2022, 16:07 — ИА Регнум. Обстоятельства падения дерева на детей и получения малышами травм в Обнинске Калужской области стали предметом изучения правоохранителями. Об этом 31 октября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

kaluga. sledcom.ru Место происшествия

По версии следствия, накануне семья из четверых человек приехала за продуктами в торговый центр города Обнинска. Отец через одну заднюю дверь машины на улицу вывел пятилетнюю дочь, обойдя, через другую дверь достал двухлетнего сына, который остался на руках. В этот момент в результате сильного порыва ветра на них упало дерево. Девочка получила перелом челюсти, ушиб грудной клетки, у мальчика перелом основания черепа, он в тяжелом состоянии находится в калужской областной детской клинической больнице. Следователем опрошены очевидцы случившегося, проведен осмотр места происшествия, устанавливаются все детали произошедшего. По результатам проверки будет дана юридическая оценка действиям должностных лиц.

Ситуация с пострадавшими обнинскими детьми сегодня обсуждалась на заседании правительства Калужской области и находится на личном контроле у губернатора Владислава Шапши.