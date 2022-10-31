Москва, , 15:42 — REGNUM На сегодняшний день прогнозируемый уровень инфляции по итогам 2022 года улучшает как Минэкономразвития, так и Центральный банк России. Для этого имеются очевидные предпосылки, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили.

Инфляция Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«В первую очередь это дезинфляционные факторы со стороны спроса. Это означает, что в условиях неопределенности и повышенных рисков потребительское поведение в большей степени ориентировано на накопительную модель и это позволяет сдерживать уровень цен.

При этом структурные изменения на рынке труда способны в краткосрочной и среднесрочной перспективе оказать проинфляционное давление, а именно конкуренция компаний за высококвалифицированные кадры взамен тех сотрудников, которые покинули страну.

В базовом сценарии ЦБ РФ прогнозирует годовую инфляцию на уровне 12–13%, с учётом переноса сроков индексации тарифов ЖКХ с июля 2023 года на декабрь 2022 года.

Это даст примерно +0.5% к текущему уровню инфляции. К таргету в 4% российская экономика должна вернуться в 2024 году.

Однако реальный уровень роста цен необходимо рассматривать по отдельным товарным группам, что позволит объективно оценить макроэкономическую ситуацию», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников считает, что по итогам 2022 года инфляция в России может быть меньше ранее данного прогноза в 12,4%.

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