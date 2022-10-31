Константиновка, ДНР, 31 октября, 2022, 15:41 — ИА Регнум. Вертолёт Ми-8 киевских нацистов был сбит в районе города Константиновка Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 31 октября сообщает телеграм-канал «Типичная Константиновка».

Авария вертолёта Ми-8

«В районе учхоза виден столб дыма. Есть предположение что упал вертолёт», — говорится в сообщении.

Также позднее в телеграм-канале были опубликованы фотографии с места, где упал сбитый вертолёт боевиков ВСУ, на которых видны покорёженные и обгоревшие обломки винтокрылой машины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что киевские боевики нанесли удар по центру Донецка.