Москва, , 15:40 — REGNUM Санкции недружественных государств в отношении России привели к сбоям в цепочках поставок из-за обрыва транспортных связей и закрытия существующих транспортных коридоров. Как передает корреспондент ИА REGNUM 31 октября, об этом заявил министр транспорта РФ Виталий Савельев в ходе «Открытого диалога» в Совфеде.

Виталий Савельев Kremlin.ru

По его словам, данные сбои затронули не только российские предприятия, но и принадлежащие иностранцам компании, работающие на территории России, а также зависящие от поставок российских товаров.

«Крупнейшие западные линии, логистические сервисы покинули Россию и здесь есть уникальная возможность для российских перевозчиков и транспортных холдингов, осуществляющих мультимодальные перевозки, занять эту нишу», — сказал Савельев.

Читайте ранее в этом сюжете: Матвиенко призвала подойти ответственно к безопасности на транспорте