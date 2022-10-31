Борисоглебский, Ярославская область, 31 октября 2022, 15:40 — REGNUM Строители нового моста в посёлке Борисоглебский Ярославской области столкнулись с неожиданной проблемой — использование существующих береговых опор может оказаться невозможным. Об этом глава Борисоглебского района Айнаш Кислякова рассказала корреспонденту ИА REGNUM.
В апреле 2020 года вантовый мост через реку Устье, возведённый всего лишь в 2015 году, не выдержал порывов ветра и обрушился. Восстановление моста началось в сентябре 2022 года. Контракт стоимостью 57,7 млн рублей был подписан с ООО «Управление подводно-технических работ». По условиям контракта все работы должны быть закончены до конца года. Однако после демонтажа обрушившихся конструкции и обследования существующих береговых опор моста у строителей возникли вопросы к качеству бетона, из которого они были изготовлены.
Напомним, в результате проверки Генеральной прокуратуры, установлено, что обрушившийся мост был введен в эксплуатацию на основании неполного пакета документов — в отсутствие заключения органа государственного строительного надзора о безопасности объекта.
Кроме того, администрация Борисоглебского сельского поселения не разработала проект содержания моста, включающий планово-предупредительные мероприятия по текущему ремонту и наблюдению за сохранностью конструкций. На основании заключения прокуратуры было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Однако итоги расследования пока не обнародованы.
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