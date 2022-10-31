Казань, 31 октября, 2022, 15:55 — ИА Регнум. В Казани с начала 2022 года полицией раскрыто 1,7 тыс. киберпреступлений, что на 37% больше показателей прошлого года. Об этом 31 октября сообщил начальник управления МВД по Казани Надир Закиров.

Иван Шилов ИА REGNUM Мошенничество в сети

Мэр Казани Ильсур Метшин подчеркнул, что общество ждет от региональной власти увеличения числа раскрываемых мошенничеств. Только за год преступниками совершено 3 тыс. мошенничеств при помощи телефонов и интернета, а также более 1,4 тыс. краж с банковских карт и электронных счетов.

Всего в столице Татарии зарегистрировали 17,5 тыс. преступлений, около 40% или более 6,5 тыс. из них совершены с помощью информационно-телекоммуникационных технологий.

В Казани с начала года на треть сократилось количество преступлений, связанных с уничтожением или повреждением имущества, краж.

По словам Закирова, в этом году выявили вдвое больше наркопреступлений, в том числе регистрируется кратный рост случаев сбыта наркотических и психотропных веществ. Из незаконного оборота изъято 166 кг наркотиков, перекрыто пять каналов поставки, четыре из них для распространения в Казани, один — транзитный. К уголовной ответственности привлекли 614 человек, более 2,7 тыс. человек — к административной.

За год правоохранители выявили 1132 экономических преступления, половина из которых коррупционные.

По результатам 1,2 тыс. проверок торговых объектов из незаконного оборота изъято более 12,5 тыс. литров алкогольной продукции. Закрыты 14 подпольных игровых салонов, изъято около 580 единиц игрового оборудования, возбуждено четыре уголовных дела.

На 20% снизилось количество дорожных аварий, совершенных нетрезвыми водителями, заключил начальник управления МВД по Казани.

Напомним, пенсионерка из Казани по рекомендациям «финансовых аналитиков» решила заработать на инвестициях и перевела мошенникам 3,255 млн рублей.

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