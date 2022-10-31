Бухарест, 31 октября, 2022, 15:38 — ИА Регнум. Более 600 домов столицы Румынии Бухареста остались без тепла в результате произошедшей масштабной аварии в системе центрального отопления. Об этом 31 октября сообщает румынский информационный портал News. ro.

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По предварительным данным, причиной инцидента стал прорыв ведущего трубопровода. Как утверждают специалисты, на сегодняшний день провести оперативные ремонтные мероприятия не представляется возможным.

Предполагается, что устранить соответствующие поломки можно будет не ранее 3 ноября.

Напомним, на сегодняшний день в Бухаресте модернизировано всего 10-12% магистральных теплосетей. Большинство материалов для них было произведено более 50 лет назад.