Кишинёв, 31 октября, 2022, 15:36 — ИА Регнум. Когда руководство страны позволяет правоохранителям жестоко вести себя в отношении тех, кто выражает недовольство бедностью, это свидетельствует о близком конце такой власти. Об этом 31 октября заявил в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) лидер партии «Шор» Илан Шор.

Чурбан Илан Шор

Политик отреагировал на задержания лидеров его партии перед началом протестов в Кишинёве накануне.

«Воскресный полицейский произвол в отношении протестующих был совершен по приказу главы Генерального инспектората полиции Виорела Чернэуцану и министра внутренних дел Анны Ревенко. Эти двое стояли за всеми бесчинствами, они приказали задержать лидеров вчерашнего протеста и держать их в полицейском участке без всякой причины», — заявил Шор.

Он отметил, что акция была согласована должным образом, и не было никаких оснований для препятствий, которые чинила полиция. Лидер оппозиции также пообещал, что Чернэуцану и Ревенко после падения «режима» попадут на скамью подсудимых.

Напомним, 30 октября «Шор» согласовала протестный митинг возле здания Академии наук в Кишинёве. Полиция выставила заслоны на пути к месту проведения акции. Митинг провели на перекрёстке, 28 человек были задержаны во время акции и 51 — до её начала.